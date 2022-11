Desvalijaron una casa y recuperaron los objetos por la geolocalización de un celular robado

Comunicado El Hospital Interzonal sufrió un robo que lo dejó sin gas pero aseguran que "no se alteró la atención médica"

El robo se remonta al mes de octubre, cuando un vecino del barrio denunció en la comisaría decimoquinta que encontró la reja de una ventana de su casa violentada, en su ausencia, y el faltante de una serie de objetos de valor: un teléfono celular “Motorola G5plus”, una computadora tipo All in one marca “Acer” con accesorios, una consola “Xbox one”, una pava eléctrica, una mochila y camperón negro de “River Plate”, una campera roja, una planchita de pelo, un secador de pelo, hebillas, tijeras, peines, shampoo, acondicionador y un delantal de peluquería.