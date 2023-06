Detuvieron al autor de dos robos tras un allanamiento

El primero ocurrió el sábado 10 de junio cuando ingresó en el complejo deportivo ubicado en Falucho y Salta. Allí robó un total de casi 32 mil pesos y se dio a la fuga. Eso no fue suficiente, ya que el pasado viernes se dirigió a la cafetería frente a la plaza Mitre e ingresando por la ventana del "take away" se llevó 30 mil pesos y un teléfono celular.