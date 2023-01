Detuvieron a otro sospechoso por el asesinato en el barrio Libertad

El hecho se enmarca en un supuesto conflicto por drogas y sucedió el jueves por la noche cuando tres personas abordaron a Casco y comenzaron a discutir. Casco fue asesinado con disparos y cortes producidos por armas blancas.

La caratula es homicidio agravado por el uso de arma de fuego con la intervención de la UFI número 01 a cargo de la doctora Florencia Salas.

En la tarde del viernes, personal de la Comisaría 6ta llevó a cabo la aprehensión del joven de 21, que se había presentado de forma espontánea en la sede de Tribunales.

Con el paso de las horas, la investigación fue recabando una serie de pruebas a través de las cuales se solicitó una orden de allanamiento para tres viviendas, además de órdenes de detención para los dos hombres restantes.

El procedimiento se llevó a cabo en la mañana de este sábado por personal de Comisaría Sexta con la colaboración de personal de la Octava, Décimo primera y Décimo quinta, la D.D.I.; Drogas Ilícitas y agentes del Grupo Halcón, U.T.O.I. y G.A.D.

Al ingresar a la primera vivienda, ubicada en el barrio Florentino Ameghino, se llevó a cabo la detención, mientras que en la segunda, en el barrio Libertad, no se hallaron elementos de interés. En la tercera, por su parte vivienda, también del barrio Libertad, no se hallaron elementos de interés para la causa y no se encontró al tercer implicado, sobre el cual pesa una orden de detención.