¿Dónde voto en Mar del Plata?: consultá el padrón electoral para el Balotaje Elecciones 2023

El voto es obligatorio para todos aquellos que tienen entre 18 y 70 años, mientras que es opcional para los que tienen 16, 17 y son mayores de 70 años.

Cuáles son los documentos válidos para votar

Todos los documentos están habilitados para votar en las Elecciones 2023, pero recordá que no podés presentarte a votar con una versión anterior del DNI que figura en el padrón, con el DNI digital o con una constancia de que el mismo se encuentra en trámite. De ser así, el presidente de mesa no te dejará ingresar a cuarto oscuro. Los documentos habilitados son:

DNI libreta verde y libreta celeste

DNI tarjeta (incluso el que dice “no válido para votar”)

Libreta de enrolamiento

Libreta cívica

¿Es obligatorio votar?

El voto es obligatorio. Quienes no concurran a votar deben justificar por qué no fueron. Aquellos que no justifiquen su ausencia deberán pagar una multa.

Están habilitados para votar los electores que figuran en el padrón electoral y pueden hacerlo con cualquiera de los documentos permitidos para sufragar.

Además, la Cámara Nacional Electoral ya habilitó las consultas telefónicas al 0800-999-7237 para dudas respecto al proceso electoral. A la hora de ingresar el número, se te pedirá que especifiques Documento Nacional de Identidad (DNI) y género, y se brindará la información requerida al elector.