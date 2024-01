Dos familias unidas por el dolor y el mismo reclamo: piden justicia por Iara Nardelli y Evangelina Sánchez

"Pidieron el arresto domiciliario para el menor, pero no queremos que se lo ortoguen. En las cámaras sale que fue a buscar las armas. Tenemos miedo que nos llegue a pasar algo a nosotras", confesó Brenda en diálogo con el noticiero de Canal 8.

El otro caso que genera misterio y conmoción es el de Iara Nardelli, la chica de 16 años que desapareció el 30 de junio y cuyos restos fueron hallados en Brandsen al 10.000 el 10 de julio. Diez días después se confirmó la identidad de los mismos, y que pertenecían a la menor.

"No hay ningún tipo de avances. El celular de mi hija se activó y no investigan. Me dijeron que seguramente el teléfono pasó de de mano. Que ese celular se haya activado es un rayo de luz porque es una pista más para aclarar este crimen", sostuvo Mariela, mamá de Iara. "Según la fiscal Romina Díaz, a Iara no se la registra en ninguna de las cámaras", agregó.