El deplorable estado del colectivo de hinchas de Aldosivi que se "llevó puesto" un auto

El micro, que circulaba en contramano a alta velocidad y arrastró varios metros al automóvil, no tenía la Verificación Técnica Vehicular, además tenía los pisos podridos, no contaba con asientos, no le funcionaban los frenos y las cubiertas no eran aptas para circular. Como consecuencia del irresponsable acto, le fue retirada la licencia al conductor por tiempo indeterminado y su situación deberá ser evaluada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.