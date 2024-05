El drama de un taxista que sufrió tres robos en un mes: "Hay pocos viajes y encima te afanan"

Ángel, el conductor afectado, dialogó con Canal 8 y dijo que tomó un viaje en el macrocentro y luego de darle una dirección lo redirigieron a otro lado donde presintió que "algo iba a pasar". "Me llevaron por la calle (General) Mosconi y ahí presentí que me iban a asaltar, entonces apreté el botón y llegó la policía", relató.

La persona fue sometida a un cacheo y no llevaba consigo armas pero el taxista indicó que "era seguro que me iba a robar porque tampoco tenía plata". Perdió los 5 mil pesos del viaje, además del mal momento.

"La calle está parada, hay pocos viajes y encima te afanan", remarcó el damnificado, que sufrió recientemente el robo de sumas de dinero, objetos de valor y su teléfono celular. "En uno de los robos me dejaron en Batán y con el coche a tres cuadras de distancia", lamentó.

Sobre los delitos que sufren sus pares, indicó que no hay zonas preferentes para los robos porque "suceden todo el tiempo y a toda hora", y contó que ahora tiene que usar un teléfono "chiquito, que no sirve para nada, para que no se lo roben de nuevo".

Un grupo de taxistas había solicitado una reunión con el exjefe de la Departamental, José Segovia, que esperaban que se efectúe el próximo viernes pero su detención lo postergó por tiempo indefinido, lo cual ofuscó a los representantes gremiales que la gestionaron.

“Hace más de un mes y medio que nos juntamos, pero no vimos medidas o políticas después de esa reunión. De hecho, todo lo que pasó esta semana no hubiese pasado si se hubiese reforzado el control”, reconoció uno de los dirigentes que instó a rever "cómo están funcionando el sistema de cámaras del COM".

“De uno de los últimos asaltos que fuimos víctima, no tenían registros de nada”, disparó Sánchez.

Entre esos hechos que destaca el conductor, se destaca el de los robos a taxistas en el barrio Jardín de Peralta Ramos, donde los delincuentes trasladan a los choferes hasta una calle sin salida y en ese lugar, los violentan y los asaltan.