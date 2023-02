El mensaje de texto que envió uno de los rugbiers desde la cárcel a un canal de TV

Blas Cinalli, uno de los ocho rugbiers condenado por el crimen de Fernando Báez Sosa, rompió este viernes el silencio desde la cárcel tras la sentencia. "No entiendo por qué tienen tanto odio hacia nosotros, estamos pagando desde el primer día" , afirmó.

"No ideamos un plan para matar a Fernando (Báez Sosa) . No hubo roles, eso nunca existió", dijo Cinalli en comunicación con Crónica TV.

"Ayrton, yo y Lucas (sic) estamos un poco distanciados de los otros chicos. No te voy a decir que super peleados pero sí distanciados de palabra", señaló.

Cinalli, uno de los tres rugbiers condenado a 15 años de prisión, envió una serie de mensajes de texto al canal Crónica TV que fueron publicados este viernes al mediodía. "Hola. Quería decirte si nos harías el favor de dejar de hablar pestes de mí y de cada uno de mis amigos, ya que nadie ni ninguno de todos nosotros te faltamos el respeto a vos", decía el mensaje.

"No entiendo por qué tienen tanto odio hacia nosotros", expresó el joven. "Perdón ya pedimos, seguro no se soluciona nada con eso pero al menos pedimos perdón por este hecho que pasó, nos escrachan por todos lados. Dejen vivir, no tenemos vida, viven hablando mal de nosotros. Cortenla, pagar ya estamos pagando desde el primer día", sentenció.

"Máximo seguramente lo lleven hacia otro lado. Sinceramente no sé a dónde, pero sé que lo van a trasladar a otro lado y va a estar solo. Rosalía (la madre de Thomsen) quiere llevarlo (sic) a Campana pero no se sabe", indicó Cinalli

"Aunque yo creo que nunca nos van a poner con otros presos porque podrían hacernos daño y por eso casi nadie quiere recibirnos en la cárcel. Pero quizás sí vamos a Campana los tres. Y los de perpetua hacia otro lado. Para mí sería muchisimo mejor (seguir) juntos, pero bueno, hay peleas a veces y si la ley dice que nos tienen que separar será así", comentó.