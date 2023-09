El patovica cubano que golpeó a Pablo Baldini se puso a disposición de la Justicia

Las mismas fuentes indicaron que la víctima continúa "internado en terapia intensiva con estado evolutivo favorable".

"Realmente fue un hecho desastroso del que todavía no podemos explicar por qué sucedió, éramos tres personas que reservaron una mesa en un lugar para cenar, clientes habituales del lugar. Y quiero aclarar que se trata de un restaurant; no es un boliche bailable. Estábamos disfrutando la cena cuando mi primo fue agredido brutalmente por un custodio interno de 'Cava', no fue en la calle ni en la puerta, fue al lado de nuestra mesa", explicó el abogado de Baldini, en diálogo con Canal 8.

Según el letrado, que compartía la mesa con su primo y el empresario inmobiliario Guillermo Barrera, "todavía no sabemos por qué dividen un patio con una barra y se daban situaciones insólitas con el patovica que habilitada ese paso. Ya había sido violento con otras personas que entraban para ir al baño y luego no podían volver a salir o quedaban encerradas en un pasillo", graficó.

En medio de esos altercados, el personal de seguridad, al que apuntaron como "una persona que tuvo otro problemas, por ejemplo en el boliche 'Bruto'", confrontó con ellos y al pedirle explicaciones le pegó directamente al titular de NA Producciones. "La agresión fue brutal y asimétrica, contra una persona que no esperaba recibir un golpe y de otro que está preparado para matar. Entonces Pablo cayó desmayado, golpeó su cabeza contra el piso y se le generó un coáguo, una hemorragia cerebral. Al rato le salía sangre por el oído y, a los gritos, pedimos ayuda, una ambulancia y que no dejen salir al agresor. Pero sus compañeros permitieron que se profugara", lamentó el abogado querellante.