El último mensaje del jugador que se suicidó tras golpear a un árbitro

Antes de tomar la decisión, el agresor le envió algunos mensajes a su familia con un ligero descargo. "Hasta acá llegué", fue una de sus últimas frases.

“Gracias por todo, siempre estuviste, nunca me dejaste solo y eso lo valoro, te amo, te amo”, le dice a su hermana mediante un audio de WhatsApp. “No soy fuerte, no sé qué me pasa, no soy yo”, confiesa.

En el audio, le pide a su hermana que ayude a Agustina, su esposa, en la crianza de sus hijos. “Dale una manito a la Agu, por favor te lo pido”.

“Hasta acá llegué (...) Sé que voy a quedar como un cobarde y cagón, pero me cansé, me cansé, no doy más, discúlpenme por favor”, dice.

El futbolista, que había sido imputado por el presunto delito de "homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo", tomó la determinación de quitarse la vida antes de ser detenido.

Horas antes, Williams Tapón dio una nota en televisión y contó por qué había reaccionado en forma contra el árbitro. "Cuando iban dos minutos, ya le habían pegado a un compañero mío y el árbitro no cobraba. Yo era el capitán, le decía 'Juez,cobrala, si la viste, estabas a dos metros'. Me respondía 'No, no la vi'. Listo, sigamos jugando. Seguían pegando ellos, y nada. Como que no veía nada de ellos", dijo.

Y agregó: "Seguimos jugando. Nosotros hacíamos una mal y ya nos tiraban todo: amarilla; uno jetoneaba, amarilla; otro jetoneaba y ya le quería sacar la roja. Es ahí que yo ya venía enojado y le pego sin darme cuenta. Hoy estuvimos hablando con el referí, le pedí disculpas. Me nubló. No fue queriendo. Cuando me rescaté fue corte 'qué hice'. Ya era todo distinto. Ya ahora es todo distinto".

Williams Alexander Tapón ya contaba con otras denuncias por venta de droga y violencia de género. También trascendió que había sido echado de dos torneos de fútbol por sus actitudes violentas.