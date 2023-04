Entradera a mano armada en El Progreso: sospechan que el ladrón vive en el barrio

El hecho ocurrió en la tarde de este jueves en la calle Roque Sáenz Peña entre Bouchard y Rosales. María Luz , la víctima, relató que el hecho sucedió cuando regresó de la facultad y esperaba que le abrieran la reja de su casa ya que no tenía llave. “Había gente, incluso entró a la vez mi vecino y cuando entró me apareció un chico con un arma , me dijo que me iba a disparar, me pidió el celular, no se lo di primero pero después pensé y se lo di, también me sacó la mochila, aunque le pedí que no porque tenía las cosas de la facultad”.

“Lo hizo a cara descubierta, no lo conozco, pero soy nueva acá en el barrio. Me agarró de atrás y me empieza a decir que si no le doy las cosas me va a disparar. Me ponía el arma en la panza. Escucho un ruido, para mí en ese momento gatilló, pero no salió nada. Y cuando salió mi hermano, salió corriendo. Capaz que el arma no tenía balas. Para mi vive cerca y se escondió en alguna casa, no descartó nada de lo que me robó. Creemos que es del barrio”, dijo la joven en el móvil de Teleocho Informa al mediodía.

Guillermo, el padre, relató que “en este barrio no pasa un patrullero, siento impotencia. Este malandra les roba a los abuelos, a las mujeres y a los chicos”.

“Cuando fuimos a hacer la denuncia, recién llegó el patrullero. En la comisaría les dije que es una vergüenza, te matan y quedás tirado y no aparece nadie. Andan todos armados. Tienen que parar a la gente, hay que hacer prevención. Si no tienen nafta, que se paren en la esquina”, declaró indignado.