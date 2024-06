Estafaron a un periodista: "Les di los ahorros de toda mi vida y nunca me di cuenta"

“Estoy tirado en el piso de mi casa llorando con mi mamá. Nos dejaron en cero. No lo puedo creer, no puedo más de la angustia, me quiero morir de verdad. Tengan mucho cuidado, no sé que decirles. Les di los ahorros de toda mi vida y nunca me di cuenta. Cuidado, de verdad”, remarcó.

“Cuando me calme un poco les cuento cómo fue para que no caigan ustedes. Les di casi 2 millones de pesos y nunca me di cuenta. Estoy en shock. Realmente estoy vacío, no sé qué hacer”, cerró el periodista.