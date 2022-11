Familiares del remisero desaparecido protestan en Tribunales: "Hace dos meses que no sé nada de mi hijo"

Los familiares de Matías Joaquín Barrera , el chofer de remis que permanece desaparecido desde hace dos meses en Mar del Plata , se manifestaron en Tribunales para pedir que no se detenga la investigación.

"Hace dos meses que no sé nada de mi hijo. Nadie me dice nada, la investigación está frenada. Me piden a mí que investigue y les lleve información", expresó Claudia, la mamá del joven.