Fiscal advierte por las falencias de seguridad y fuga en centro de contención de menores

Un adolescente de 14 años que había sido aprehendido por hechos de robo, en particular bajo la modalidad “rompeportones”, logró escaparse del Centro de Contención de Menores o Centro Socio Educativo de Batán con una sencilla excusa: pidió ir a jugar a la pelota en un sector del predio y no lo volvieron a encontrar.

Personal de Delegación Distrital de Investigaciones lo encontró horas después en la zona de barrio Jorge Newbery, en un ámbito que solía frecuentar.

“Cada tanto asistimos a estos hechos que no tienen explicación”, afirmó el fiscal del Fueron de Responsabilidad Juvenil, Walter Martínez Soto. Se mostró sorprendido por la habilitación que logró el menor para acceder a un espacio del predio donde “no hay la seguridad necesaria para que esté solo”.

“Está en el marco de un proceso penal pero no deja de ser chico”, señaló a Teleocho Informa y lamentó que, a pesar de los esfuerzos, no logran encauzarlo. “La madre y el padre trabajan pero el chico no percibe lo que es el esfuerzo y vivir de manera pacífica y en sociedad”, describió.

Aclaró que en este centro especializado en menores de edad no hay puertas adentro personal personal policial ni penitenciario y que la única presencia de uniforme está en el perímetro, como garantía de seguridad general del lugar. Por eso aclaró que “no es un equivalente a una cárcel”.

Aún así consideró que se necesita disponer de “una medida adecuada de seguridad” porque “nada impide que haya una custodia más fuerte” en el marco de las normas vigentes y el tratamiento de menores de edad en conflicto con la ley.

“No me deja de sorprender porque los fiscales del fuero nos hemos topado con esto una vez al año como mínimo porque las condiciones de alojamiento no son las adecuadas”, dijo Martínez Soto sobre lo que aparece como un hecho demasiado frecuente.