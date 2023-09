Fútbol trágico: mataron de un piedrazo en la cabeza a una hincha de Rosario Central

La víctima fue identificada como Ivana Paula Garcilazo Bellón . Según pudo saber el sitio Infobae, iba en una moto con su pareja por Ovidio Lagos en dirección al sur de Rosario. En circunstancias que están siendo investigadas, la mujer fue agredida con una piedra en el cráneo y cayó al suelo. Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias acudió de forma urgente, pero no pudo hacer nada.

En la escena del crimen se secuestraron piedras que habrían sido utilizadas por los agresores. De inmediato se apersonó el ministro de Seguridad Claudio Brilloni, que venía de monitorear el operativo llevado a cabo en la cancha de Rosario Central, donde se jugó el partido en la tarde de este sábado.

“Venía del partido con su novio. Iban por Ovidio Lagos porque vive en la zona sur. En la esquina de Lagos y Montevideo había tipos que tiraban cascotes a los que pasaban con ropa de Rosario Central. Ella era repartidora de Rappi, siempre usaba casco, pero se ve que esta vez no. No nos entra en el cuerpo tanta bronca. No puede ser que un partido haya generado esto”, comentó a Infobae un familiar de la víctima.