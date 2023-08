Golpearon a una jubilada en una violenta entradera: es el séptimo robo en su casa

Una jubilada de 85 años fue golpeada este jueves a la madrugada por delincuentes durante una violenta entradera en su casa de Laprida al 4700. No se trata de un caso aislado: la víctima ya fue asaltada siete veces en su vivienda en el período que va desde 1960 hasta 2023.

Los asaltantes estuvieron una hora en la casa, revolvieron cajones y escaparon con dinero y dos televisores.

"Mi mamá está mal, despertarse a las 3 de la mañana con tres personas encapuchadas y a los golpes no es nada lindo. Buscaban plata, pero se llevaron muy poco dinero. La casa está toda revuelta", relató la hija de la jubilada, quien recientemente había sido operada de la cadera.

"Hablé con una vecina y me dijo que ella anoche estaba desvelada, pero no escuchó ruidos y los perros no ladraron", señaló.

La jubilada sufrió siete asaltos en su casa entre 1960 y 2023, "pero nunca hubo un detenido" según dijeron los familiares de la víctima. "En el último robo estaba mi hijo y se enfrentó con los dos delincuentes", contó.