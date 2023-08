Habló la familia del atleta: "Vamos a ir hasta el final para pedir Justicia"

La persecución que terminó con la vida de José Ignacio Sallago, que circulaba en una moto y no se detuvo en un control policial, generó conmoción en la comunidad deportiva de la ciudad y la Provincia. Sus familiares y amigos, que hoy dieron el último adiós al joven en una cochería de la calle Juan B. Justo.

En ese marco, María Sallago, hermana de la víctima fatal, rechazó que él haya robado la moto. “ La moto él la compro. No era la forma de cómo lo asesinaron a él. No le dieron oportunidad de nada. Vamos a ir hasta el final para pedir Justicia ”, aseveró en diálogo con Canal 8.

“Por ahí tuvo miedo, no quiso que le saquen la moto por el trabajo porque no tenía hecha la transferencia. No lo podemos creer. Vamos a ir hasta el final para que paguen la atrocidad que le hicieron a él. Mañana dialogaremos con el fiscal”, afirmó María.

Por otra parte, Ezequiel Monín, su entrenador, señaló: “Él no era un delincuente, eso es todo mentira. Era un deportista. Le dio mucho a la Provincia, fue campeón este año de maratón”.

Asimismo, Leandro Pérez, su amigo, indicó: “Éramos compañeros de entrenamiento, amigos, alquilábamos juntos hace más de un año. Es un dolor muy grande perder a un amigo, un hermano, así. Doy fe que todo lo que hizo fue de buena intención. Era muy laburador, responsable. Compró esa moto trabajando. Todo lo que se dice es para tapar una negligencia de la policía, no deberían haber hecho lo que hicieron y que los responsables paguen las consecuencias”.

El fiscal Rodolfo Moure mantiene en hermetismo los avances de la causa y hará un riguroso análisis de los protocolos de actuación policial para este tipo de casos. Dispuso que las actuaciones se realicen en el marco de la carátula "homicidio culposo" y ordenó que el patrullero como la moto sean secuestrados para que sean peritados por Policía Científica. La víctima fatal fue identificada como José Ignacio Sallago, de 33 años, y murió al instante.