Iara Nardelli: aseguran que se activó su celular en zona de hallazgo de sus restos y piden que se investigue como femicidio

POLICIALES A dos semanas del hallazgo de restos óseos no hay indicios que confirmen causa de muerte de Iara Nardelli

“Me falta que la fiscal (Romina Díaz) se comunique conmigo, que me dé novedades de las llamadas (del teléfono de Iara) porque hasta ahora no me ha dado nada”, se quejó Quintanilla desde las puertas de tribunales, hasta donde concurrió acompañada por su abogado, Maximiliano Orsini.

El profesional aportó en declaraciones a la prensa el primer dato revelador en la pesquisa: aseguró que, según información a la que accedió, el equipo telefónico de Iara se activó en la zona en la que luego se hallaron restos de su cuerpo y algunas pertenencias. “Falta saber en qué circunstancias y con quién estaba allí”, anticipó.

Quintanilla dijo que han pedido peritajes con las llamadas entrantes y salientes. “No tengo noticias de la fiscal”, insistió. Acotó que también hace casi dos semanas que “dicen que están mirando la cámaras de seguridad, y por ahora no hay nada”.

Sí dio por seguro, al menos desde sus sensaciones, es que no hubo posibilidad de suicidio. “Los mensajes que tuve de ella era que estaba estudiando, haciendo cursos”, explicó antes de reconocer que sobre la causa de muerte tiene mucha “incertidumbre”.

Se mostró muy incómoda con el comportamiento con Aldeas Infantiles, donde Iara estuvo alojada durante casi dos años y permanecía al momento de su desaparición. “Denunciaron la desaparición recién el 3 de julio, y el Juzgado de Familia recién el 7, así que se dejó pasar una semana de búsqueda”, dijo Orsini.

También reconoció que hay indicios de presencia del celular de Iara en fecha próxima a su desaparición en la zona de hallazgo de restos y que la fiscal está tratando de determinar en que circunstancias.

Por lo pronto insistió en la necesidad de aplicar, como pidieron desde la querella, el protocolo de femicidio de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires para que se aceleren pasos procesales y así se pueda llegar en un plazo más breve a alguna posibilidad de esclarecimiento. “Hasta que no haya certezas que hubo un hecho violento no se va a aplicar”, asegura que fue por ahora la respuesta desde la fiscalía.