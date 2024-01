Incendio en una cochera del centro de Mar del Plata: así quedó el auto

auto fuego cochera (3).jpeg

El vehículo comenzó a incendiarse por causas que son materia de investigación. Estaba ocupado por una mujer y sus dos pequeños hijos que debieron ser asistidos por una ambulancia del SAME, pero se encuentran fuera de peligro.

El auto logró ser sofocado al instante por los bomberos del cuartel central. Solo fue afectada una parte y no se produjeron inconvenientes con los demás vehículos. En el lugar trabajó una dotación de bomberos del cuartel central y una ambulancia del SAME que no debió trasladar víctimas.