Indignantes y tristes imágenes del robo y destrozos en un establecimiento educativo en Luro al 9200

Dos delincuentes entraron a robar y realizaron destrozos en el edificio del Centro de Formación Integral para jóvenes y adolescentes número 511 de Mar del Plata, ubicada en Luro al 9200. Julio, un auxiliar del establecimiento, manifestó con tristeza que “ya nos ha pasado, pero no con tanta salvajada, nunca hicieron tal desastre. Da mucha bronca que rompan todo, porque es una escuela, no hay alhajas, no pueden llevarse nada de valor”.