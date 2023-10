Juzgan al hombre que mató a puñaladas a un motociclista en Juan B. Justo e Independencia

El crimen ocurrió el 10 de julio de 2021 en la esquina de Independencia y Juan B. Justo, cuando el conductor de una camioneta Volkswagen Amarok se bajó a increpar al motociclista, que iba acompañado por su pareja. En el medio de la discusión, Mattar volvió a agarrar un arma blanca y mató de cuatro puñaladas a Vilugron. El agresor se dio a la fuga.

Una ambulancia derivó al herido al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), aunque en la guardia constataron que llegó sin signos vitales.

Mattar está preso en el penal de Batán y llegará al juicio acusado por “homicidio” y “tenencia ilegal de arma de fuego”.

"No hay motivo alguno para creer que el imputado no haya entendido lo que hacía. Cuando los abogados defensores no sabemos qué plantear, decimos 'emoción violenta'. No tenemos dudas que esta persona debe ser condenada a una pena ejemplar por ser un homicida a sangre fría y después del hecho se fugó", dijo Martín Bernat, abogado de la novia de la víctima.

"La defensa del imputado no va a discutir el hecho ni la autoría. Su estrategia está dirigida exclusivamente a plantear que el imputado no pudo comprender lo que hacía por emoción violenta o alguna situación que lo coloque en une estado de inimputabilidad", agregó.