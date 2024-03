La declaración del jugador marplatense de Vélez, acusado de abuso: "Tengo dos hijas chiquititas y estaba jugando al celular"

RESOLUCIÓN Los cuatro jugadores de Vélez Sarsfield acusados de abuso sexual no podrán salir del país

“Nosotros nos miramos sorprendidos. Entonces fue al baño a ducharse y salió con un corpiño. La tenía de frente, vino y se sentó en la cama que estaba al lado mío”, comentó. Además, aseguró que la denunciante le pidió que le hiciera masajes porque tuvo “un día duro y estaba muy contracturada”.

El defensor marplatense Braian Cufré (27) declaró que tras la cena con el plantel no se podía dormir y fue allí cuando el arquero Sebastián Sosa le dijo que iba a invitar a una amiga. “Cuando entra a la habitación se choca con Seba, que salía del baño. Estaba con una mochila, la apoya abajo del televisor y saca un Fernet con Coca-Cola”, dijo, y remarcó que luego comenzaron a escuchar música: “La pasamos superbién, hablamos de un montón de temas en un tiempo larguísimo”.

“Se la veía superdistendida, charlaba mucho, se reía, todo superbién. La verdad que nada raro. Seguimos charlando hasta que dice que se quiere ir a bañar. Ahí es cuando nosotros nos miramos como diciendo ´qué raro´. Seba ya sabía porque ella le había dicho que se quería bañar, pero nosotros no sabíamos”, siguió el ex jugador de River Mar del Plata.

Minutos después, ella salió de ducharse: “Estaba sin corpiño, el top no sé dónde estaba. Se va directamente a acostar a la cama de Osorio, y al lado estaba Florentín. En un momento, Florentín empieza a hacerle masajes a ella. Cuando la empieza a masajear, no se escucha nada, estaban lo más bien. Nosotros con Osorio jugando al Free Fire en el celular”.

“Se escuchaba que ambos estaban charlando y luego que se dan un beso. Ahí se apaga la televisión, que era la luz que estaba prendida. La música seguía de fondo bajita porque ya era tarde. En un momento veo que ella le pasa a Florentín una mochila que había traído y saca algo, pero no veo bien qué es. Dejó la mochila al costado del sofá, empiezan a tener relaciones y se la escuchaba gemir. Nunca se escuchó un ´no´, nunca se escuchó un ´pará´, nunca se escuchó nada. Tengo dos hijas chiquititas y si hubiera escuchado algo hubiera intervenido”, manifestó ante la Justicia.

De acuerdo a su versión de los hechos, Florentín le dijo que era hora de irse a dormir porque en un rato se tenían que levantar. “La chica pregunta ´¿alguno tiene para dejarme efectivo que no tengo para el Uber?´ Ahí saco y le doy $7000 u $8000, más no porque no tenía más, y le dejo la plata en la mesita de luz”.

Fuente: TN