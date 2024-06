Ladrones sin corazón: le robaron el celular a un ciego en el colectivo y su familia pide que se lo devuelvan

Un joven marplatense que es ciego sufrió el robo de su celular cuando iba a bordo de un colectivo de la Línea 715 junto a su pareja, también no vidente. Después del lamentable hecho, la madre de la víctima realizó un posteo en su cuenta de Facebook para contar lo sucedido y pedir la devolución .

“Hola buenas noches hago un pedido de solidaridad”, comenzó escribiendo la mujer. “Mi hijo Jonathan es no vidente y hoy por la noche se trasladaba en el colectivo de la línea 715 junto a su pareja, también no vidente, un inoportuno le robó el celular, que no le va a servir porque está con sistema talk para ciegos”, remarcó luego Adriana.