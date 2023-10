Le destrozaron tres veces la vidriera en un mes en pleno centro de Mar del Plata

image.png

"Que te quieran entrar tres veces es demasiado. Nada los detiene, siguen y siguen", sostuvo indignada. "No soy yo sola , son manzanas transitadas por los delincuentes. Mar del Plata está muy insegura. Ya no sabes qué hacer", agregó.

Y concluyó: "¿Para qué voy a hacer la denuncia? No puede ser que en menos de dos meses pase esto. No me robaron nada, la pava eléctrica se iban a pasar. Es más el destrozo, porque el seguro no me sirve para nada".