Le realizarán una pericia psiquiátrica al parricida del barrio Bernardino Rivadavia

Según indicaron fuentes judiciales, todo apunta a la inimputabilidad del joven, que a partir de los resultados quedaría internado en un neuropsiquiátrico.

A la semana del hecho, el joven intentó escaparse del área de Salud Mental del Hospital Interzonal, donde permanece internado con custodia a raíz del brote psicótico. A partir de este incidente, se reforzaron las medidas de seguridad y se le reforzó la medicación para estabilizar el cuadro.

Marcela Tapia, nieta de José Tapia y sobrina de Corina Tapia, escribió un sentido mensaje en las redes sociales. “Paso un mes del día de su partida y te das cuenta de tantas cosas, cuando ya perdiste, cuando sabés que valoraste todo, pero a la vez pensás si fue suficiente... los abrazos, los besos, los te amo, los momentos compartidos. Volvería el tiempo atrás para multiplicarlos, para abrazarlos más, decirles lo mucho que los amo y lo importante que son para mí”, escribió en su cuenta de Instagram Marcela Tapia.

Y agregó: “Los pienso todos los días, es inevitable no llorar y esperarlos pensando que van a volver. No puedo aceptar que ya no están, duele mucho. Un pedacito de mi corazón se fue con ustedes. Solo queda aprender a convivir con la tristeza y el dolor. No existe consuelo, pero sé que algún día nos volveremos a encontrar”.

El hecho ocurrió el 14 de septiembre en una casa de Matheu al 4600, cuando Uriel Tapia Saín, de 18 años, mató su madre (36) y a su abuelo (65) de varias puñaladas e hirió a su abuela, Rosa Lezama, que fue dada de alta el 23 de septiembre.