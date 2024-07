Le robaron el auto y pide ayuda para recuperarlo

Pero, al volver, se encontró con una ingrata sorpresa: su auto no estaba. “Este último sábado, cerca de la 1.30 horas dejé mi auto, es un Gol 99, viejito, color blanco. Esta madrugada llegué y no estaba por lo que llamé al 911, vino un móvil policial y me dijeron que haga la denuncia”, relató el damnificado.

“El auto es muy importante porque vivo en Sierra de los Padres y tengo dos nenas, es la movilidad nuestra. Entiendo la situación del país, pero creo que el camino no es este. Apelo a que, si hay un alma caritativa alguien que se pueda arrepentir de algo, mi auto pueda aparecer”, expresó ante el móvil de Teleocho Informa.

“Me siento vulnerado, es una situación complicada, no está fácil para ningún argentino, pero robar no es el camino, no funciona así. Es doloroso, no por el valor del auto, sino porque vulneran tus derechos”, cerró Sebastián. El número de celular, para comunicarse por cualquier novedad, es el 2346 658839.

Mirá la nota completa en Teleocho Informa