Le robaron la silla de ruedas a un joven con discapacidad y no se puede bajar del auto para entrar a su casa

Como todas las mañanas, Julieta subió al auto a su hijo Andrés para ir a la escuela y se olvidó la silla de ruedas en la vereda. "Hicimos una cuadras y me di cuenta que no había cargado la silla de ruedas en el vehículo. Llamé a una vecina para que me la guardara, pero cuando salió a la calle ya no estaba", contó la mujer en diálogo con Mardel Directo, el programa de Canal 8.

Tras revisar las cámaras de seguridad, observaron que un hombre frenó con su camioneta Partner azul y robó la silla de ruedas de la vereda.

"Es la movilidad de mi hijo. sin esa silla de ruedas no se puede mover, son sus piernas. Fue una distracción nuestra y necesitamos recuperarla", señaló la madre de Andrés.

"Nos prestaron una silla de ruedas pero hay que comprarle cubiertas y ponerlas en condiciones para poder bajar a mi hijo del auto", agregó.

Andrés habló desde el vehículo y no ocultó su indignación. "Estoy mal, no me puedo mover. La silla de ruedas son mis piernas, ojalá que aparezca", dijo.

hecho.jpg

Quienes tengan datos sobre el autor del robo o quieran colaborar con la víctima pueden comunicarse telefónicamente al 223 4468072.