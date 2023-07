Los mensajes que el árbitro le envió a Williams Tapón horas antes del desenlace fatal

https://twitter.com/Editor_76/status/1681387851173199881 "Yo le doy hasta la tarde para que se comunique conmigo, sino voy a tener que hacer la denuncia"



Es tremenda la trama que envuelve al suicidio del joven que agredió al árbitro. El audio demuestra que le había pedido dinero para no denunciarlo. 300mil según la familia. Triste. pic.twitter.com/YVPgMpsNQc — Editor (@Editor_76) July 18, 2023

"Maxi, la mejor con vos. Te agradezco por tu preocupación. Te entiendo porque yo también estuve del lado del jugador, pero jamás le falté el respeto, así, de querer ir a pegarle a un árbitro...", le dijo el árbitro al delegado del equipo.

"Te vuelvo a repetir, me pudo haber matado, boludo... Esa es la posta. Porque todo el mundo que ve el video, me manda mensajes diciendo 'hacele la denuncia, hacele la denuncia', 'lo arruinan'. Yo la verdad no quiero eso. Quiero arreglar algo con el pibe por el bien de él y chau, que se termine todo esto", agregó.

image.png

"Porque también yo me estoy rompiendo la cabeza con unas cuentas que tengo que pagar. No las pude pagar por esa boludez que se mandó. Yo necesitaba esa guita, por algo fui a laburar doble turno. Y al final salió todo mal", señaló en el audio.

"No es culpa tuya ni culpa del equipo. Es culpa de él. Ni bien te conteste... Yo le doy hasta la tarde para que se comunique conmigo, porque si no voy a tener que hacer la denuncia. Me está apurando el abogado", afirmó.

https://twitter.com/mauroszeta/status/1680922044995706881 PATADA EN LA CABEZA AL ÁRBITRO

- Le sacó tarjeta roja un jugador y un compañero fue a pegarle

- Ocurrió en la final de un torneo de fútbol

Sarandí pic.twitter.com/qxNTq9V1ox — Vía Szeta (@mauroszeta) July 17, 2023

"Me pudo haber matado. Por un partido más o uno menos te parece que sea así. Esto es un deporte. Creo que se re voló. Necesito hablar con Williams antes de que esto explote más de lo que ya está", dijo. Y advirtió: "Si quiere arreglar las cosas por las buenas que me hable. Sino lastimosamente va a estar la Justicia de por medio. Me están apurando para hacer la denuncia y la verdad que no la quiero hacer antes de hablar con él".