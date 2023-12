Marplatense se salvó de una estafa del falso Germán Segovia cuando quiso comprar chapas por Facebook

En un informe publicado por Telefé Noticias relataron que con la identidad de Germán Segovia se realizaron varios ilícitos. Por suerte, Nicolás, quien quiso comprar las chapas, recordó haber visto la noticia y se percató.

"Estaba buscando chapas por el Facebook y vi unas que por el precio no eran tan exorbitantes y me convencían, las pedí y el muchacho cuando me llamó me dijo que tenía que pagar el flete y él pagaba el total de las cosas cuando venían a mi casa, me servía, pagué el flete por transferencia y luego me llamó otro y me dijo que el muchacho se equivocó, que cuando superan los 100.000 pesos tenés que pagar el 50% y les dije que no".

"Pacté para encontrarnos y transferirle la mitad de la plata ahí en persona y la otra mitad cuando me llegaran las cosas a mi casa, me dijo que no y después me bloqueó. Me pidieron foto del DNI pero no se las pasé”, afirmó en diálogo con Ahora Mar del Plata.

“Esto empezó el año pasado cuando vendí un televisor por Marketplace. Me pidió la foto del DNI y no me contestó más, con lo cual estoy viviendo un calvario terrible”, expresó Segovia en Telefé Noticias.

Mirá el informe completo: