Más rastrillajes donde había pertenencias de Iara: "Es todo muy raro", dijo el abogado Orsini

Quien representa a la familia de Nardelli explicó que “no se encontró nada, los perros hicieron un rastrillaje de 500 metros a la redonda donde hay calles, hay casas”.

“De hecho, en ese descampado hay caminos peatonales, pasa gente permanentemente, no hay nada. A los rescatistas les pareció muy raro, muy extraño que no haya nada”, comentó Orsini en contacto con este medio.

“Encontraron un hueso, pero no saben si es humano, lo tienen que peritar porque no lo encontraron los perros, fue un rescatista. Es extraño que no haya sangre, que no haya entrañas, grasas, nada, no hay nada. Es todo muy raro”.

Con respecto a los restos encontrados hace unos días, Orsini dijo que “se e está esperando el examen de ADN, pero es muy raro que en un lapso de entre 5 o 7 días hayan dejado un cráneo casi sin carne, y ninguna otra parte del cuerpo, solo una tibia. Es todo muy raro. Parecería otra cosa, pero no puedo apresurarme a decir nada, porque es todo muy prematuro y hay que esperar el ADN”.

Con respecto a la solicitud de investigación de las cámaras de seguridad de la zona, Orsini confirmó que “el COM está investigando, pero hasta ahora no hay nada”.

El caso y los primeros hallazgos

“Iara estaba internada en el hogar Aldeas Infantiles para poder ser tratada con una problemática de salud. La última vez que la vieron fue en Miramar”, explicó Mariela, su mamá, en contacto con Ahora Mar del Plata el miércoles 5 de julio.

La joven de 16 años, fue vista por última vez el 30 de junio en Luro al 10.200. Cerca de la zona, en la calle Madariaga, a cien metros de Brandsen a la misma altura de Luro donde fue vista por última vez la joven, “se encontró un cráneo y la mandíbula diseccionada de una persona de entre 16 y 30 años. También cuero cabelludo y algunas pertenencias como un cuaderno, una campera y unos lentes recetados”, explicó ante los medios la fiscal Florencia Salas, el martes.

“También algunos restos de la tibia según dijeron los científicos. También pertenencias de Iara Nardelli, que viene siendo buscada hace días”, agregó Salas. “Lo más urgente es el ADN, para establecer si para la sangre de su mamá se corresponden con los restos óseos”, explicó sobre los próximos pasos en la investigación.

Un dato importante que brindó la fiscal es que “en el relevamiento del lugar no se encontró ningún indicio de violencia ni nada que al momento nos haga pensar en un hecho de accionar doloso”.

Luego, consultada por la prensa, Salas dijo que “la gente de Aldeas Infantiles confirmó que había un cuadro de fondo depresivo por algunos mensajes”. Además, Salas aclaró que “no estamos en condiciones de afirmar o desechar hipótesis. No se descarta nada. Las anotaciones que había tenían un tinte depresivo. Estaremos a las resultas de todo el material pericial que se recolectó de las inmediaciones para tener una información más acabada de lo que pudo haber sucedido. No hay ningún indicio en cráneo ni en las inmediaciones de que fuera una muerte violenta o traumática”.

Sobre el hallazgo, Salas relató que fue realizado por “un vecino que habitualmente llevaba a pastar los caballos, el sábado no pudo por cuestiones climáticas y cuando ayer se dispuso a hacerlo se encontró con el cráneo y avisó a las autoridades policiales”

Sobre la ubicación, Salas precisó que “es donde termina Mar del Plata, donde están las ultimas casas habitadas. La sospecha que tenemos es el cuerpo fue trasladado hasta ese lugar por algún animal, porque las pertenencias fueron encontradas en la otra punta, a aproximadamente cinco cuadras de distancia”

Además, Salas expresó que “la hipótesis más fuerte es que pudieron haber actuado perros que nos indican que no podremos encontrar ninguna parte blanda. Es un gran dato tener el cráneo porque si hubo una accionar doloso queda en evidencia enseguida”.