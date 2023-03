"Me estás matando, pará": vecinos les dieron una paliza a cuatro ladrones y los obligaron a desnudarse

#EstebanEcheverria "Hicimos lo que ustedes no hacen. La próxima no se van vivos".

Vecinos atraparon a 4 delincuentes cuando intentaron robar un camioneta.

Los obligaron a sacarse la ropa y les dieron una paliza.

"Me estás matando, pará", pidió uno de los delinceuntes. pic.twitter.com/3qpGfz7jQp