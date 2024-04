"Me salvó la vida una cajita de chicles": habló el comerciante al que le dispararon dos veces

"Me salvó la vida una cajita de chicles. Un chicle salvador, parece mentira, pero si no fuese por eso no lo estaría contando", describió el comerciante, que mostró cómo quedó alojada la bala -que la policía presume como un calibre 22- en el producto que tiene en su mostrador.

En contacto con el móvil de Canal 8, contó que lo abordaron dos delincuentes con fines de robo y que cuando él usó gas pimienta le dispararon sin mediar palabras, en un hecho dramático que quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

"Tengo la chiclera entremedio del ladrón y mío, con el primer disparo si no estaban los chicles no al contaba. Y después tiró un segundo y la erró", describió la víctima. "Me siento indignado, impotente, y sin nadie que me proteja", agregó.

Embed - Ahora Mar del Plata en Instagram: " Dos delincuentes armados ingresaron a un kiosco con fines de robo y respondieron a balazos cuando el encargado del local intentó resistirse utlizando gas pimienta sobre uno de ellos. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad del local que permiten escuchar al menos dos disparos. Uno de los proyectiles perforó la góndola exhibidora y quedó clavada en un paquete de chicles. + info: ahoramardelplata.com.ar #inseguridad #ahoramardelplata" View this post on Instagram A post shared by Ahora Mar del Plata (@ahoramardelplata)

Uno de los proyectiles perforó la góndola exhibidora y quedó clavada en un paquete de chicles.

El primero de ellos es el que, según detalles de la víctima, recibió la descarga de gas pimienta que tenía guardado cerca de la caja registradora, como mecanismo de defensa.

La reacción del delincuente, que siempre estuvo encapuchado y al igual que su cómplice logró ocultar su rostro de las cámaras de seguridad, fue gatillar. Apuntó contra el mostrador. Se retiraron del lugar sin llevarse mercadería.

El comerciante alcanzó a activar el botón de pánico, otra herramienta que disponía como estrategia de seguridad, pero acusó que la policía llegó "20 minutos tarde".

"No hay policía ni leyes que nos protejan; a los que somos honestos nadie nos proteje", concluyó.