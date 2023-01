"Me rompió la remera y el corpiño": el video de un violento robo en Alvarado y La Rioja

El hecho, ocurrió cerca de las 9.30 y en el video se ve cómo la comerciante intenta defenderse. "Entra este señor y me pide alimento para gato, ya cuando entró me permití dudar de si me iba a robar, más que nada por la forma en la que se acercó al mostrador", contó Antonela , víctima del robo.

"Cuando me levanto para atenderlo se me acerca y me dice que me quede quieta y no grite. Mi primera reacción fue pegarle una patada para alejarlo y fue cuando me empezó a empujar contra la pared para poder robar la playa de la caja que eran 2 mil pesos", reveló la mujer.

Cuando el delincuente sacó el dinero la soltó y se fue diciendo que "deje de gritar". "Me rompió la remera y el corpiño. En el momento no sentí dolor pero ahora que ya pasó un rato me empezaron a doler los brazos y un poco la espalda", sostuvo Antonela.

En el comercio es la primera vez que sufre un robo de estas características, pero su compañero de turno ya había sido asaltado. "Él la pasó peor porque le llegaron a pegar. La zona de mi trabajo es donde más roban y estaría bueno que pongan seguridad", completó la joven.