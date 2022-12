Muebles rotos y puertas destrozadas: allanamiento tras la denuncia de Lourdes de Bandana

image.png

“Cama de dos plazas en madera con colchón con quemaduras en sus costados. Placard de tres puertas sin manijas y puertas rotas. Sommier de dos plazas y media destruido, desgarrado”, detalló la periodista Cora de Barbieri mientras mostraban las imágenes.

Y continuó: “Lámpara de pie con pantalla rota. Futón de dos plazas roto y desarticulado. Puertas de madera antigua dañada”.

image.png

La denuncia pública

El 25 de noviembre la cantante sorprendió en sus redes sociales con un fuerte video en el que se la veía con el rostro lleno de moretones. "Todos en el edificio según él gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, denuncien. No tengan miedo", escribió Lourdes.

"Me filmó sin que sepa. Me sacaba fotos desnuda y sin mi consentimiento. O porque me emborrachaba...me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele", agregó en la publicación que encendió las alarmas de sus seguidores.

Luego de varios días de angustia, la cantante efectivizó la denuncia por violencia de género en una comisaría y obtuvo un botón antipánico.

“Durante el plazo que duró la relación, siempre sufrí maltratos. Me denigraba como mujer diciéndome que soy un panqueque, que soy fácil", declaraba Lourdes en la denuncia, que dio a conocer Cora de Barbieri.

"Un día me cortó con un cuchillo las extensiones porque él las había pagado. Los vecinos de enfrente vieron todo y llamaron a la policía. Cuando vinieron los policías les dije que no lo quería denunciar", recordó la cantante en dicho documento.