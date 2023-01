Nadie reclama el cadáver de Jésica Olguín, la marplatense estrangulada por su ex pareja

Olguín tenía tres hijos –dos de ellos producto de la relación con el femicida- y vivía allí desde hace poco más de un año. Desde la Fiscalía de Homicidios que investiga el crimen están a la búsqueda de algún pariente que, suponen según datos colectados, residen en Mar del Plata.

A Tarrés lo delató una tía, a la que le habría contado el crimen que acababa de cometer. Inmediatamente se quedó dormido, producto de la ingesta de algunos medicaciones que a propósito habría consumido antes o después de asesinar a quien había sido su compañera.

Con custodia policial permaneció internado en el Hospital Central, donde se le practicó un lavaje de estómago para eliminar restos de las drogas consumidas, según informa diario Uno de Mendoza. Recién entonces, cuando se recuperó, avanzó el trámite judicial que debía finalizar con su declaración indagatoria.

Asesorado por defensora oficial, frente al fiscal del caso prefirió no brindar testimonio. Aunque antes, con declaraciones que no tienen valor ni peso dentro de la investigación, había reconocido que no sabía qué había ocurrido con su ex pareja.