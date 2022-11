Nueva estafa con "doble llamada": cómo evitar caer en un caso de smishing y vishing

El vishing consiste en realizar una llamada suplantando a la entidad de una empresa, persona de confianza u organización. Durante la conversación, los estafadores tratan de obtener información personal y sensible de la víctima.

Este tipo de estafa es que requiere dos llamadas telefónicas. Primero la víctima reciba un SMS supuestamente enviado por su entidad bancaria o una empresa de reparto. En el mensaje, le informan de cambios en la entrega del paquete o movimientos extraños en su cuenta, e instan al usuario a acceder a un enlace para modificar las claves de acceso por motivos de seguridad. Minutos después, la víctima recibe una llamada telefónica en la que se hacen pasar por la entidad y le piden sus claves de acceso a la banca online para cancelar las tarjetas.

Después, la víctima accede al sitio web del banco desde el navegador, donde verá un cuadro emergente en el que una vez más le piden las claves de acceso. En ese momento recibe un SMS con las claves, que realmente son las claves de confirmación para la operación fraudulenta.

Por otro lado, cuando los estafadores suplantan a empresas de paquetería, el ciberataque se lleva a cabo a través de un SMS en el que solicitan completar la dirección de entrega del paquete. Este tipo de mensajes siempre incluyen un enlace para instalar aplicaciones apk que aparentan ser las oficiales de las entidades a las que suplantan.

Cuando la víctima acepta la descarga, además de la aplicación también se instalará en el dispositivo un software de acceso remoto que solicitará recibir, leer y modificar SMS.

"A partir de (fecha) no podrá utilizar su cuenta. Tiene que verificarse en el sistema desde el siguiente enlace...", "Un equipo no autorizado está conectado a su cuenta online. Si no lo reconoce, verifique en el siguiente enlace" o "Su cuenta o tarjeta bancaria quedó temporalmente bloqueada", expresa el mensaje.

Si los clientes acceden al enlace e introducen las claves de acceso deberán ponerse en contacto rápidamente con su banco para bloquear todo tipo de operaciones y modificar la contraseña de acceso a la banca online.

Los datos que suelen solicitar los ciberdelincuentes son: número de cuenta bancaria, nombre y apellidos, DNI, claves de entrada a el online banking, numeración, fecha de caducidad y código CVV de tarjetas de crédito o débito.