Ola de robos en el barrio López de Gomara: "Es la cuarta vez en dos meses"

Vecinos del barrio López de Gomara viven una ola de robos en vehículos y casas. Según informaron los vecinos, se "cansaron" de hacer las denuncias policiales y "ya no pueden vivir en paz".

Al encontrar su camioneta abierta y sin un neumático, la víctima del robo comenzó a relatar lo que veía y sus ojos no querían admitir. "Otra vez. Es la cuarta vez en dos meses que me toca. Rueda de auxilio esta vez, la primera vez batería, la tercera fue rueda trasera. Me rompieron la cerradura, se llevaron el estéreo", enumeró.

También señaló el garage de su vecino donde robaron recientemente y se llevaron unas bicicletas.

Los vecinos distinguen que los robos son a toda hora y que pidieron una vigilancia mayor en la zona pero que las calles siguen desérticas.