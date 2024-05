Ola de robos a taxistas: reclaman seguridad para trabajar con "garantías"

"Ante la ola de inseguridad por la que estamos atravesando, haremos un nuevo pedido de formal ante las autoridades para poder seguir ejerciendo nuestra profesión con mínimas garantías de seguridad, que a la vista de todos no se estarían cumpliendo", dijeron los taxistas y remiseros a través de un comunicado que lleva las firmas de Ampat, Taxicoop, Taxi Puerto, Supetax, Sociedad de Conductores de Taxis, Federación Nacional de Conductores de Taxis, Taxi Malvinas, Batán Coop, Remicoop y Paso Cars.

"Reuniones hemos tenido a diario, la última no hace más de 30 días, con las distintas autoridades municipales y policiales pero evidentemente las medidas hasta aquí tomadas no brindan las soluciones esperadas. Hacemos un nuevo llamado para optimizar los recursos y que no tengamos que lamentar víctimas de mayor gravedad aún", expresaron.

Otro robo

Otro taxista fue asaltado este martes a plena luz del día en una calle sin salida en el barrio Jardín de Peralta Ramos.

Todo comenzó cerca de las 10.30 de la mañana cuando un falso pasajero tomó un taxi en la avenida Juan B. Justo y le pidió que lo llevara a La Cigüeña entre Mosconi y Einstein, un callejón sin salida en el que hubo una ola de violentos asaltos a choferes en los últimos días.

El taxista desconfió y activó el botón antipánico. Enseguida un patrullero interceptó al vehículo y le pidieron los datos al pasajero, pero no notaron nada extraño y el taxista continuó el viaje.

De todas maneras el móvil policial siguió al auto hasta el final del viaje. Al llegar a La Cigüeña casi Einstein, el pasajero asaltó al chofer y escapó corriendo.

En ese momento el policía del patrullero dio la voz de alto y efectuó dos disparos contra el delincuente pero sin llegar a herirlo.