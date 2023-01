Organizaciones sociales se manifiestan y cortan el tránsito frente a la Municipalidad

El corte se produce desde Luro desde Catamarca hasta Mitre . "Estamos ante un ajuste salvaje contra quienes menos tienen. No hay ningún objetivo de transparencia, el objetivo es avanzar con despidos masivos del programa a pedido del FMI, que reclama recortar el gasto en asistencia social, tal como lo hicieron con jubilados y como vienen haciendo con el salario de los laburantes, frente a las altísimas y extraordinarias ganancias de las empresas", expresaron a través de un comunicado.

image.png

Y agregaron: "No se trata de familias que salieron de su situación de pobreza o dejaron de cumplir los requisitos del programa, solamente no pudieron realizar la actualización de datos por internet. Por la falta de conectividad y de servicios básicos en pueblos y barriadas de todo el país, 160 mil personas en situación de extrema vulneración social van ver recortado su único ingreso miserable de menos de $33.000 cuando la canasta básica para no ser pobre llega a $150.000 y la de indigencia a $67.000. Muchas personas afectadas son mujeres que son sostén de sus hogares.

"Sin lugar a grietas, desde CFK a Larreta, Bullrich y Milei son parte de una campaña de estigmatización y ataque contra las organizaciones sociales para poder llevar adelante esta ofensiva, que cuenta con el aval de Persico y Grabois. Actúan en defensa de los intereses del Fondo y las patronales, como el corralón municipal del intendente Ishi, que quiere pagar salarios de hambre", aseveraron.

"La Unidad Piquetera llama a movilizarse en todo el país y solicitamos una reunión con la ministra Tolosa Paz para reclamar: el cese de los despidos del Programa Potenciar Trabajo, que todas las personas afectadas sean citadas en su distrito, por la apertura para todos/as lo que lo necesitan y por el aumento del monto del programa a un salario igual a canasta básica para que ningún trabajador/a este por debajo línea de pobreza", completaron.