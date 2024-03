Sobre las sensaciones, Isabel Mendoza entre lágrimas, dijo que “no esperaba esto. No tuvieron en cuenta a los padres, llegamos y ya estaba hecha la sentencia, hubo un mal proceder de la fiscal Florencia Salas y del juez. Les pareció que la condena estuvo bien, pero para una madre no hay años que alcancen para esta salvajada”.

“Quisiera que se revea. La fiscal en una audiencia me dijo que le iba a dar 20 o 25 años. En un diálogo que tuvimos por mensaje, que le pedí por favor como mamá que no le diera 14, porque no es nada. Porque además con tres cuartas partes de la condena ya este homicida ya está en la calle o en la casa tomando mate. Hoy me encuentro con que la audiencia ya se hizo, no me avisaron, y le dieron solamente 12”, refirió Mendoza.

“Le digo a la señora fiscal, como mamá, gracias por el trabajo que hizo. Así estamos en la sociedad. No se pregunten por qué andan tantos delincuentes en la calle”, aseguró.

El crimen ocurrió el 10 de julio de 2021 en la esquina de Independencia y Juan B. Justo, cuando el conductor de una camioneta Volkswagen Amarok se bajó a increpar al motociclista, que iba acompañado por su pareja. En el medio de la discusión, Mattar volvió a agarrar un arma blanca y mató de cuatro puñaladas a Vilugrón.

La discusión había comenzado en Juan B. Justo y Entre Ríos. El agresor se dio a la fuga, pero fue perseguido por otros automovilistas que dieron aviso a la policía.