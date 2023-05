Pedirán revisar el archivo de causa de conductor que huyó tras atropellar y matar a cuidacoches

El dolor de la familia de Jonatan Corbalán se multiplica al confirmar que el acusado de atropellarlo, matarlo y luego huir no irá a juicio oral sino que pagará lo hecho apenas con asistencia psicológica y un curso de concientización vial.

A Corbalán lo mató Brian Irahola Zeballos en agosto de 2021 cuando circulaba por Avenida Constitución en sentido al oeste. No se detuvo a asistir a la víctima y continuó su recorrido hacia Sierra de los Padres, donde ocultó la camioneta Ford Ranger que conducía, hallada días después por la policía, que además detuvo allí al conductor.

El hermano de la víctima aseguró que no se enteraron de la resolución del fiscal hasta que esta semana vieron la novedad por redes sociales. “Ni siquiera al abogado nuestro le avisaron”, dijo a Teleocho Informa y consideró lo que están viviendo como “muy triste”.

“Todos vimos cómo fue el choque y hoy está libre”, cuestionó sobre el conductor que mató y huyó, sin siquiera detenerse a confirmar en qué estado estaba la personal embestida. “Mi hermano era una excelente persona, hablaba con él porque no quería que estuviera en la calle pero no conseguía trabajo”, lo recordó.

Reconoció que hubo un resarcimiento económico para la mujer y sus hijos, pero que de todas maneras esperaban el juicio para que se determine su responsabilidad penal, con condena incluida que hoy quedó reemplazada por esta instancia de medidas a cumplir en libertad.

El abogado de la familia Corbalán, Maximiliano Orsini, confirmó que “la víctima por ley tiene el derecho a pedir la revisión del archivo en la Fiscalía General, que es lo que vamos a presentar este jueves”.

Sobre lo ocurrido confirmó que hubo un acuerdo indemnizatorio por un juicio civil, con tres particulares damnificados, entre ellos una hermana que no lo firmó. “Las partes consentían una probation, pero no un archivo de la causa”, dijo Orsini a Ahora Mar del Plata y aclaró que por ley “La víctima tiene que estar anoticiada de la decisión fiscal e informarle una salida alternativa”. “Parte de las víctimas no quería acuerdo y sí un juicio”, dijo al cuestionar al fiscal porque “tomó una decisión inconsulta” que intentarán que sea revisada.