Peligro: un menor fue armado a la escuela en Mar del Plata

Una vez llegados al lugar, los efectivos se entrevistaron con las autoridades, quienes detallaron que un compañero del menor de 14 años vio cómo el alumno manipulaba el arma. Ante ello le avisó al personal de la Dirección, quienes luego se entrevistaron con el alumno, que afortunadamente accedió a entregarles el arma de forma voluntaria.

Las autoridades llamaron a la madre del menor y guardaron el arma hasta la llegada del personal policial. Luego, los efectivos no pudieron ingresar al establecimiento debido a que el protocolo no lo permitía, según detallaron las autoridades. Además, no permitieron que la policía tenga contacto con el menor.

De la situación fue interiorizado el doctor Carlos Russo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil quien dispuso que se lleve a cabo el secuestro del arma (revólver calibre 38, sin municiones, sin marca ni numeración visible), y se notifique a la madre del menor, una mujer de 30 años, de la formación de causa por el delito tenencia ilegal de arma de guerra.