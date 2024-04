"Perdí lo poco que tenía y necesito ayuda": el desesperado pedido de la mujer que sufrió el incendio de su casa

image.png

El hecho ocurrió cerca de las 8 de la mañana en una casa ubicada en Vértiz al 7600 cuando por causas que se desconocen y son materia de investigación, se desató un incendio de gran magnitud.

"No puedo hablar me siento muy mal. Me quedé sin nada, lo poco que tenía perdí todo. Necesito todo porque no tengo nada. Se me partieron las paredes a la mitad y el techo se me prendió fuego", agregó la mujer.

Al mismo tiempo, aseguró que necesita ropa para su pequeño hijo de 4 años que usa talles 8 de remera o buzo y 27 d zapatillas.

Una dotación de bomberos del cuartel Central arribó rápidamente al lugar del hecho y desplegó dos líneas de mangueras para extinguir el fuego.

Para colaborar comunicarse al 2236030198 (Melani).