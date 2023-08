Perdió el control del auto y chocó en Alberti y la costa

Un hombre de 32 años perdió el control de su auto e impactó de manera violenta contra un poste de alumbrado en la zona de la costa y Alberti . Afortunadamente, no sufrió heridas. El test de alcoholemia le dio negativo .

Hasta el lugar llegó luego una ambulancia del SAME, y los profesionales asistieron al conductor en el lugar. A raíz de que no tenía heridas de gravedad, no debió ser trasladado. Solo se registraron daños materiales.

Al lugar del siniestro también llegó personal de Tránsito Municipal, quienes le realizaron el test de alcoholemia al conductor, arrojando resultado negativo. El vehículo, en tanto, fue secuestrado por falta de documentación. También se hizo presente personal de Defensa Civil quienes no cons