Piden la libertad del pastor evangélico acusado de trata laboral

"Estamos esperando que la Justicia pueda comprender que la tarea pastoral implica servir", dijo una pastora en diálogo con Ahora, el noticiero de Canal Diez.

Además, los manifestantes pidieron que se reabra el comedor de la comunidad. "Hay 160 personas que tienen hambre y van a mi casa a preguntar cuándo se abre el comedor. La gente está desesperada, tiene hambre", dijo una de las manifestantes.

Damián viajó desde Buenos Aires para participar de la protesta. "Pedimos justicia y la libertad inmediata del pastor. Cuando a mí se me cerraban todas las puertas y el estado estaba ausente, solamente el pastor me abrió la puerta para que yo me pueda recuperar de las adicciones y volver a sentirme útil", destacó. "Siempre el pastor estaba predispuesto para ayudar a personas en situación de calle", agregó.

Tagliabue fue detenido hace casi dos meses en inmediaciones de su vivienda ubicada en la calle Génova al 8000, donde también funcionaba un hogar para hombres en situación de calle y un almacén.

Según los denunciantes, el pastor era dueño de una forrajería que funcionaba enfrente de la vivienda donde las personas “eran obligadas a trabajar” en condiciones que puede configurar el delito de trata laboral.

Todo comenzó tras la detención de un hombre que amenazó al pastor y a su esposa ya que “no le habían pagado cuando trabajó en los locales que el detenido tenía cerca del templo y en el hogar donde había parado”, indicaron las fuentes.

La Justicia ordenó la clausura del almacén, de la forrajería y se dejó en funcionamiento el hogar ya que había personas alojadas. En tanto, se mantiene cerrado el templo ubicado en la calle Lebenshon y Brumana.