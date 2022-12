Playa Grande: manejaba alcoholizado, escapó de los agentes y atropelló a una joven

Cuando los efectivos estaban desconcentrando a los asistentes de uno de los locales bailables, un Peugeot 206 estacionó en un lugar no permitido, por lo que intervino un móvil de la Patrulla Municipal.

Tras informarle que no podía estacionar en ese lugar, le solicitaron que exhibiera la documentación. El conductor se negó, se dio a la fuga y embistió a una joven de 20 años que caminaba por la calle.

Pese a esto, el automovilista de 31 años continuó su marcha e inmediatamente chocó contra con un contenedor y siguió por alrededor de 100 metros más. Fue allí que el personal municipal y policial lo alcanzó tras correrlo y logró aprehenderlo.

Inspectores de tránsito realizaron el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 2.32 g/l, por lo que se secuestró el auto.

La víctima fue atendida por los médicos del SAME y no presentaba lesiones. Manifestó que no quería instar la acción penal por lo ocurrido.

El fiscal de Delitos Culposos, Pablo Cistoldi, dispuso que se labren actuaciones por lesiones culposas y se notifique de la formación de causa al conductor. También se informó a Vialidad Municipal para la retención del carnet.