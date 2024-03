Prendieron fuego una goma en la puerta y casi incendian la Escuela 51

Un hecho que no resultó de gravedad por “suerte” ocurrió en la madrugada de este jueves cuando un grupo de jóvenes incendió un neumático en la puerta de la Escuela Secundaria 51 , ubicada en Soler al 11100 , frente a la plaza del barrio Belgrano.

Alejandra Simón , la directora, refirió en contacto con Ahora Mar del Plata que “hay un grupo de chicos que se juntan en la madrugada a tomar y escuchar música , y siempre han prendido neumáticos, pero no en la puerta, ahora lo hicieron delante de la puerta de ingreso”.

“No podemos llegar a imaginarnos con qué intención. Si fue para que no se abriera, o para dejarnos mensaje”, expresó. “Tuvimos suerte de que fuera solamente el daño”, remarcó.

Según la autoridad, cuando llegaron para comenzar la jornada, el fuego “ya se había apagado y la reja estaba fría, asi que fue a la madrugada. Quedó toda la reja sucia, necesitamos una hidrolavadora o mangueras porque cuesta muchísimo, está todo impregnado en la reja y a la pared”.

En la escuela no tienen cámaras de seguridad, aunque la directora comentó que “hay una del COM en diagonal, más cerca de la esquina de soler y Carmen de las Flores. No sabemos si funciona o si tendrá las imágenes”.

Luego, Simón refirió que “hace varios meses que los adolescentes lo hacen” y que han sufrido varios hechos de inseguridad. “A fines de enerose metieron por el patio interno, ingresaron rompieron puertas, intentaron llevarse cables y rompieron la grifería del baño del primer piso, pero no pudieron”.

En otro hecho grave, “se robaron el cable que va del automático al tanque, con lo cual no cortaba y me llamó un vecino para avisarme que caía agua en cataratas desde el techo”.

Además, recordó que en el Día de la Mujer “me forzaron la cerradura de la reja de entrada y me costó entrar. Tuvo que venir el cerrajero del Consejo”.

Sobre la presencia policial, Simón reconoció que hay, pero que los jóvenes “saben cuándo pasan y cuánto tardan en dar la vuelta. Los vemos pasar en horas de clases y cuando hay situaciones extrañas en la plaza, el patrullero pasa”.