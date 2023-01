Primer femicidio del año: buscan a la pareja de Valeria González

Cechetto fue quien vio a Valeria con vida por última vez. El viernes por la noche acompañó al padre de la víctima a realizar la denuncia por la desaparición en la comisaría octava. La mujer no había concurrido al cumpleaños de su madre y no respondía el teléfono, lo que les llamaba la atención porque según Cechetto, ella habría salido de la casa que compartían alrededor de las 8.30 y no había vuelto a comunicarse.