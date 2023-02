"Quieren seguir revictimizando a nuestras hijas por cómo se vestían, por si consumían, por si andaban a cualquier hora en la noche. Es importante dejar en claro que en las causas de nuestras hijas no quieren hacer justicia porque están las mafias del narcotráfico. No podemos permitir que este Poder Judicial se salga con la de ellos y que nuestras hijas sigan sin justicia. No vamos a bajar los brazos", dijo Marisa Rodríguez, mamá de Luna Ortiz, una joven que fue asesinada en 2017.

"Quisimos acompañar a Marta -mamá de Lucía-, aunque no nos dejaron entrar a la sala del juicio. Nos van a escuchar cuando se les haga el jury (a los jueces). La familia de Lucía tiene una lucha incansable, no tuvieron tiempo de acostarse a llorar. Esta justicia no es solamente para la familia Pérez, sino para toda la sociedad", agregó.

Los familiares denunciaron que "la impunidad está a la orden del día". Las mafias, dijeron, "no descansan y se aprovechan de revictimizar a nuestras hijas todo el tiempo". Y apuntaron: "Hay causas que todavía esperan y que quieren ser cajoneadas en tribunales de todo el país".