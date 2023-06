Realizó compras millonarias con tarjeta de crédito en modo off line y la detuvieron en el barrio Don Bosco

El parte policial indica que el domingo, ingresó a un local de la zona comercial de Güemes, una mujer que realizó la compra de 179 prendas de vestir por un monto superior a los 6 millones de pesos. Al abonar, utilizó una tarjeta de débito de un banco de la provincia de Río Negro, tarjeta que no respondió al lector de la banda magnética. En ese momento, la mujer solicitó usar el posnet en modo off-line, accediendo la comerciante y transcribiendo los datos de la tarjeta, agregando incluso el código de validación token otorgado por la clienta a denunciante, y expidiendo la terminal de pago el comprobante con la leyenda “aprobado”. Transcurridos los minutos, desde el comercio no se había registrado el pago en la cuenta, quedando sí el registro de la identidad de la compradora. Por su parte, antes de ayer y mediante una denuncia electrónica, la propietaria de otro comercio de indumentaria refirió que, a fines de mayo, dos mujeres habían adquirido prendas por un monto de 750.000 pesos abonando con tarjeta de crédito bajo la modalidad off line (al igual que en el caso anterior), no acreditándose en ningún momento el pago.